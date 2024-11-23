سقوط 16 تاجر مخدرات خلال حملات أمنية بالقاهرة

شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حملات مكثفة لضبط تاجري المواد المخدرة.

ونجحت الحملات الأمنية في ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، وبحوزتهما (2,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وضبط (4 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية") ، وبحوزتهم (9 كيلو جرام لمخدر الحشيش- بندقية آلية – عدد من الطلقات - سيارة).

وتم ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، وبحوزتهما (كمية لمخدرى "الحشيش ، الآيس" – فرد خرطوش وطلقتين).

وضبط (3 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم (كمية لمخدر البودر– 3 بنادق خرطوش – طبنجة صوت - عدد من الطلقات – ميزان حساس).

وضبط (عنصر إجرامى)، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

كما تم ضبط (4 عناصر إجرامية" لثلاثة منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزتهم (10 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 15 كيلو جرام لمخدر الإستروكس – بندقية آلية – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.