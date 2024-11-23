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السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تصدير 53 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 67000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 807 شاحنة و 170 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 451 شاحنة و 155 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 62000 طن بضائع، 351 شاحنة و 15 سيارة. 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال  خمسة سفن وهي  عمان ، امل ، الحرية2 ، INCE MARMARA و ROYALO  ، بينما تغادر السفينة DA UY XID علي متنها 25000  طن فوسفات تصدير الي انونيسيا  ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين عمان و Alcudia Express وغادرت اربع سفن وهي TRUE HARMONU علي متنها 28000  طن فوسفات تصدير الي الهند ، الحرية2 ، امل وعمان ، كما تم تداول 2700 طن بضائع و 230 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي سينا ، اور وايلة  . كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة ELIF IPEK متجهة الي جدة .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1315 راكب بموانيها.
 

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