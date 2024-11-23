تصدير 53 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 67000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 807 شاحنة و 170 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 451 شاحنة و 155 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 62000 طن بضائع، 351 شاحنة و 15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال خمسة سفن وهي عمان ، امل ، الحرية2 ، INCE MARMARA و ROYALO ، بينما تغادر السفينة DA UY XID علي متنها 25000 طن فوسفات تصدير الي انونيسيا ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين عمان و Alcudia Express وغادرت اربع سفن وهي TRUE HARMONU علي متنها 28000 طن فوسفات تصدير الي الهند ، الحرية2 ، امل وعمان ، كما تم تداول 2700 طن بضائع و 230 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي سينا ، اور وايلة . كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة ELIF IPEK متجهة الي جدة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1315 راكب بموانيها.

