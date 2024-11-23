وكيل الشباب بشمال سيناء يكرم الطليعة المشاركة في مؤتمر المناخ الـ29

كرم ايهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب بشمال سيناء الطليعة لجين محمد فتحي بمركز شباب مدينة العريش ،لمشاركتها ضمن الوفد المصري في مؤتمر المُناخ الـ ٢٩ بدولة أذربيجان لتمثل أطفال حمله جيل الأمل التابع لهيئة إنقاذ الطفولة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، وبتوجيهات إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء ، وعبد المقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية.

أعرب "حسن عبدالوهاب" عن تقديم التهنئة ل لجين لاستضافتها في مؤتمر المُناخ الـ ٢٩ بدولة أذربيجان لتمثل أطفال حمله جيل الأمل ، التي يتم بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة هيئة إنقاذ الطفولة.