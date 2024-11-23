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السبت 23 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس كادرين بالتنظيم السري للإخوان

هيئة المحكمة برئاسة
هيئة المحكمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم
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قررت الدائرة الأولى إرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل محمد مكرم، إستمرار حبس المتهم "ع غ م" أحد كوادر التنظيم السري لجماعة الإخوان وذلك لمدة ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ انتهاء حبسه السابق .

وفي ذات الجلسة قررت الدائرة إستمرار حبس المتهم "ن ر م" أحد كوادر التنظيم السري لجماعة الاخوان لمدة ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ نهاية حبسه السابق على أن يراعى لهما التجديد في الميعاد القانوني.

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