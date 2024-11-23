"بداية".. استمرار تدريبات الشعب التخصصية بإدارة تنمية النشء بشمال سيناء

واصلت ادارة تنمية النشء، بمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء تدريبات الشعب التخصصية للطلائع بمركز شباب مدينة العريش ، في تدريب شعبة الفن التشكيلي، والفن لتعبيري، والكشافة، والمسرح في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان” .

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور أ.ح خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، وبتوجيهات ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، وعبدالمقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية.

وقال عبد المقصود رمضان ان الإدارة تضم ٢٤ شعبة متخصصة في مجالات متنوعة تشمل الفنون، الثقافة، العلوم، الرياضة، والكشافة، وتهدف هذه الشعب إلى استثمار أوقات فراغ النشء، وتطوير مواهبهم، بالإضافة إلى اكتشاف الموهوبين وتوجيههم لتنمية قدراتهم بالشكل الأمثل.