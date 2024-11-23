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السبت 23 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"بداية".. استمرار تدريبات الشعب التخصصية بإدارة تنمية النشء بشمال سيناء

ضمن مبادرة بداية
ضمن مبادرة بداية - إستمرار تدريبات الشعب التخصصية بإدارة تنم
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واصلت ادارة تنمية النشء، بمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء تدريبات الشعب التخصصية للطلائع بمركز شباب مدينة العريش ، في تدريب شعبة الفن التشكيلي، والفن لتعبيري، والكشافة، والمسرح  في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان” .

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور أ.ح خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، وبتوجيهات ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، وعبدالمقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية.

وقال عبد المقصود رمضان ان الإدارة تضم ٢٤ شعبة متخصصة في مجالات متنوعة تشمل الفنون، الثقافة، العلوم، الرياضة، والكشافة، وتهدف هذه الشعب إلى استثمار أوقات فراغ النشء، وتطوير مواهبهم، بالإضافة إلى اكتشاف الموهوبين وتوجيههم لتنمية قدراتهم بالشكل الأمثل.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بداية جديدة لبناء الإنسان بشمال سيناء شباب والرياضة وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء