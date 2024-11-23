رونزا أحمد تتوج بذهبية كأس مصر للجمباز تحت 10 سنوات

السبت 23/نوفمبر/2024 - 02:59 م

تمكنت رونزا أحمد ممدوح من الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة كأس مصر للجمباز لفئة تحت 10 سنوات فني آنسات.

أقيمت البطولة في الصالة المغطاة باستاد القاهرة، وشهدت منافسة قوية بين اللاعبات المشاركات.

واستطاعت رونزا، بفضل موهبتها الفذة وإعدادها الجيد، أن تقدم أداء استثنائيًا أسعد الحكام والجمهور على حد سواء.

احتلت رونزا أحمد المركز السادس في التصفيات العامة، إلا أنها تمكنت من تقديم أداء متميز في النهائيات، حيث أتقنت جميع الحركات على الأجهزة المختلفة ببراعة، مما أهلها للحصول على الميدالية الذهبية.

وعبرت رونزا عن سعادتها الغامرة بهذا الإنجاز، ووجهت الشكر إلى جميع من ساهم في تحقيق هذا النجاح، وعلى رأسهم مدربيها الكابتن محمد عبدالباسط والكابتن رحاب، بالإضافة إلى الجهاز الفني بنادي النادي فرع 6 أكتوبر.

كما توجهت رونزا بالشكر إلى الكابتن منير والكابتن ثروت حلمي والقبطان رامي العجمي على دعمهم المستمر.

من جانبه، أشاد الحكام والجمهور بموهبة رونزا أحمد وأدائها المتميز، مؤكدين أنها نجمة صاعدة في عالم الجمباز، وأنها قادرة على تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.