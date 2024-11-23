اجتماع طارئ مع مديري عموم تعليم شمال سيناء

عقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، اليوم، اجتماعاً طارئاً مع مديري عموم المديرية ومديري الإدارات التعليمية الست ومديري الإدارات التعليمية بناءً على توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبشأن تنفيذ تعليمات وزير التربية والتعليم في اجتماعه الأخير.

جاء الاجتماع وبحضور ليلى عواد مدير عام الشئون المالية والإدارية والمهندس ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني، ومديري الإدارات التعليمية الست ومديري الإدارات ( التعليم الابتدائي - التعليم الإعدادي - التعليم الثانوي - المدارس الرسمية للغات - التعليم الخاصـ شئون الطلبة- الأمن - المتابعة) ، ورئيس لجنة النظام والمراقبة والكونترول، ورئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية .

وقد تناول الاجتماع ضرورة الدقة في اختيار رؤساء اللجان واختيار العناصر المتميزة والملاحظين، فى العملية الامتحانية من خلال مديرى الإدارات التعليمية والتشديد على منع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلًا عن تكثيف إجراءات منع اصطحاب الطلاب الهواتف المحمولة عند دخول الطلاب من البوابة الرئيسية للجنة وداخل اللجان الامتحانية قبل بدء الامتحانات وأهمية مواصلة الزيارات الميدانية لمتابعة العملية التعليمية بالمدارس بإدارة المتابعة بديوان عام المديرية ،وبالإدارات التعليمية الست، وبتوجيه عموم المواد الدراسية المختلفة.

كما تناول الاجتماع ضرورة المتابعة اليومية لنسب حضور الطلاب وتكثيف الخطط العلاجية للطلاب دون المستوى في الكتابة والقراءة لطلاب الصفوف الأولى من مرحلة التعليم الابتدائي وتنمية مهارات القراءة والكتابة للغة الإنجليزية بمدارس التعليم الفني بالمحافظة، وذلك بالتعاون بين مدير عام التعليم الفني، وبين توجيه عام اللغة الإنجليزية وضرورة تجهيز مراكز الامتحانات الفرعية بالإدارات التعليمية الست.

كما شدد وكيل الوزارة أنه ممنوع منعاً باتاً للاعتذارات من امتحانات الشهادة الإعدادية ، وتقبل الاعتذارات حسب القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لذلك والتأكيد على تعليمات ضبط سير العملية الامتحانية وتفعيل المبادرات (تشجير المدارس وذلك بالأخذ بتعليمات هيئة الأبنية التعليمية، والتنسيق بين إدارة التعليم الزراعي وبين توجيه عام التربية الزراعية وبين مراكز المدن - دهان الفصول الدراسية وعمل مسابقة لأجمل فصل بكل مدرسة ، ومسابقة لأجمل مدرسة بكل إدارة وذلك بالتعاون بين مجلس الأمناء بالمدارس وبين مجلس أمناء الإدارة ، وتعاون مدارس التعليم الصناعي وصيانة الأثاث المدرسي بالتعاون بين مدارس التعليم الصناعي وبين مجلس الأمناء - عمل شكل جمالي موحد لبوابات المدارس بكل إدارة تعليمية - مبادرة الكشف المبكر على نظر وأسنان الطلاب.