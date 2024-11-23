انتهت بوفاة رحيم.. 3 أيام قاسية على الوسط الفني

يعيش الوسط الفني حالة من الحزن، وذلك خلال الثلاثة أيام الماضية، بعد وفاة 3 حالات وفاة داخل الوسط الفني.

الحالة الأولى "عادل الفار"

رحل الفنان الكوميدي عادل الفار، بعد رحله مع المرض، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية، بعد رحلة فنية قدم من خلالها عددا من الأعمال الكوميدية، التي تركت أثر لدى الجمهور.

أبرز أعماله الفنية

قدم عادل الفار مجموعة من الأفلام السينمائية أبرزها "فيلم زكية زكريا في البرلمان، شجيع السيما، عمر ٢٠٠٠، بون سواريه، رأس السنة".

وفاة والدة الفنانة مي عز الدين

رحلت عن عالمنا والدة الفنانة مي عز الدين، بعد صراع طويل مع المرض خلال الأيام الفترة الماضية، وسط تقديم العزاء من كل أصدقائها بالوسط الفني.

وتعتبر والدة الفنانة مي عز الدين هي المصاحب لها في العمل، وتشاركها كل تفاصيل حياتها، وتحضر معها لوكيشن التصوير في كل أعمالها الفنية.

محمد رحيم

ويعتبر الملحن محمد رحيم، هو آخر حالات الوفاة داخل الوسط الفني، وذلك بعد رحيله خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان الفنان محمد رحيم قد عانى من أزمة صحية مفاجئة خلال الأسابيع الماضية، ونقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وخرج بعد إتمام شفائه.

قدم الملحن محمد رحيم، رحلة فنية حافله بالأعمال الغنائية المهمة لأكبر نجوم الغناء العربي وأبرزهم الهضبة عمرو دياب، وإليسا، هشام عباس، نوال الزغبي، مصطفى قمر، إيهاب توفيق.