فوز 1527 مواطنا خلال مراسم إجراء القرعة العلنية للحج بالدقهلية

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية واللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، اليوم السبت، مراسم إجراء القرعة العلنية للفائزين بموسم الحج 1446 هجريًا و2025 ميلاديًا والتي نظمتها مديرية أمن الدقهلية بنادي التجديف لضباط الشرطة بالمنصورة.

بدأت مراسم الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم كلمة للشيخ الدكتور محمد حسين، وكيل مديرية الأوقاف ومدير الدعوة الذي بين فيها فضل الحج وأن كل شئ بميعاد.

وقدم محافظ الدقهلية التهنئة القلبية للفائزين بقرعة الحج هذا العام، متمنيًا حظًا سعيدًا لمن لم يحالفهم الحظ في الفوز، مؤكدا لهم أن جميع المتقدمين فائزون بالسعي والمحاولة والثواب، وطالب الجميع الدعاء لمصر باستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة وأن يحفظها الله وشعبها.

وأكد محافظ الدقهلية أن القرعة أُجريت بالطريقة العلنية باستخدام المنظومة الإلكترونية لضمان الشفافية والعدالة بين المتقدمين، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة تسعى لتقديم خدمات إنسانية عالية المستوى للمواطنين، ومن بينها قرعة الحج.

وأكد اللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية أن وزارة الداخلية تقدم كل التسهيلات الممكنة لحجاج بيت الله الحرام، وتقوم بكافة الإجراءات التي تضمن أداء فريضة الحج بسهولة ويسر، وقدم التهنئة للمواطنين الذين تم اختيارهم لأداء فريضة الحج بالقرعة العلنية.

يذكر أن إجمالي عدد المتقدمين لقرعة الحج لهذا العام 2025 من مختلف مراكز ومدن المحافظة، بلغ 6353 متقدمًا، وإجمالي تأشيرات مديرية الأمن 1527 تأشيرة منهم 16 تأشيرة لكبار السن، وجرت القرعة على 1511 تأشيرة، وعدد التأشيرات الاحتياطية 764 تأشيرة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين لمتقدمين لقرعة الحج من خلال وزارة الداخلية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في هذا الشأن.

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