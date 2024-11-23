التناسليات الحيوانية ينظم ورشة عمل دولية حول تقنية نقل الأجنة خارج الرحم

نظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورشة عمل دولية حول انتاج وحفظ الاجنه خارج الرحم للأبقار والجاموس والخيول، بالتعاون مع خبراء من دول أمريكا، البرازيل، وهولاندا.

وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير المعهد، إن هذه الورشة تأتي في اطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، واستمرارا لدور المعهد في تحسين السلالات المحلية من الأبقار والجاموس خاصة لدي صغار المربين وكذا تطوير تقنية نقل الأجنة والإخصاب المجهري في الخيول.

وأشار فاضل إلى أن تقنية نقل الاجنة يعتبر من أسرع طرق تحسين السلالات وزيادة أعداد الحيوانات المتميزة خاصة حيوانات المزرعة والخيول، كما يعتبر الحل الأسرع للقضاء على الفجوة الغذائية من اللحوم والالبان لتربية حيوانات ذات صفات وراثية متميزة في انتاج اللحوم والالبان من: الأبقار، الجاموس، الاغنام، والماعز، مع زيادة اعداد هذه الحيوانات زيادة كمية ونوعية حتى يتسني تحقيق المعادلة الصعبة بالحصول على إنتاج أكبر من خلال عدد حيوانات اقل.

وأوضح، أن نقل الأجنة في الخيول يساهم في الحصول علي اكبر عدد من الأمهات المتميزة أو التي تعاني من مشاكل تناسلية كبيرة او الفرسات المتقدمة في العمر، لافتًا أن ورشة العمل ركزت على كيفية تجميع البويضات من الابقار والجاموس والخيول وتلقيحها خارج الرحم وذلك بهدف الحصول على اجنة متميزة يمكن نقلها للحيوانات المختلفة في الأوقات المناسبة لحدوث اعلي معدلات عشار.

وأشار إلى أنه تم إلقاء المحاضرات النظرية والتدريب العملي في هذه الورشة، من خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وهولاندا وبمساعدة فريق من المتخصصين من معهد بحوث التناسليات الحيوانية، حيث شارك فيها أكثر من 30 مشارك من المعاهد البيطرية التابعة لمركز البحوث الزراعية وكليات الطب البيطري والأطباء البيطريين من معامل إنتاج السائل المنوي المجمد ومزرعة الزهراء لتربية الخيول .

و في سياق متصل أثني المشاركون في الورشة علي التنظيم الجيد والمعلومات القيمة وكذا التدريب العملي بالمعامل المتخصصة وكذا في مزرعة المعهد مما ساهم في نجاح هذه الورشة والذي تمثل في طلب جميع الحاضرين بالمزيد من هذه الورش المتخصصة وهو الأمر الذي من المقرر أن ينفذه المعهد من أجل نقل وتبادل الخبرات بين الخبراء في مصر والدول المتقدمة في هذا المجال.

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