عمرو دياب ينعى الملحن محمد رحيم

نعى الفنان الكبير عمرو دياب الملحن محمد رحيم، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ45 عامًا.

وكتب عمرو دياب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك": "أنعي ببالغ الحزن والأسى رحيل الملحن المبدع محمد رحيم، خالص التعازي لأسرته ومحبيه، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.".

وأعلنت أسرة الملحن الراحل محمد رحيم، عن موعد ومكان الجنازة على فيسبوك والتي ستقام بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة في أكتوبر.

وتعاون محمد رحيم مع عمرو دياب ألبوم «عودوني» عام 1998 من خلال أغنية «وغلاوتك» وكانت أول ألحانه بعمر التاسعة عشر، وكذا ألبوم «أكتر واحد» عام 2001 باللحن الشهير «حبيبي ولا على باله» حيث كان آنذاك لم يبلغ الثانية والعشرين من عمره.