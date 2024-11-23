القومي للبحوث يشارك في الملتقى والمعرض الدولي السنوي الصناعي الثالث

يشارك المركز القومي للبحوث في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة - الدورة الثالثة - برعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس لعرض أحدث الابتكارات والمخرجات البحثية ذات التطبيقات الصناعية في مجال الصناعات الطبية والدوائية، والصناعات الغذائية والزراعية، والصناعات النسجية، وصناعات الطباعة والتغليف، والصناعات الكيماوية، وصناعات مواد البناء، والصناعات الهندسية، وصناعات تحليه وتنقيه وترشيد استهلاك المياه.

يأتي ذلك في إطار حرص المركز القومي للبحوث على تعزيز التعاون والشراكة بين القطاع البحثي والقطاع الصناعي، ورؤية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتساهم المخرجات البحثية في دعم التنمية المستدامة وتحقيق الاستفادة المثلى من البحث العلمي في خدمة الاقتصاد الوطني تحت شعار (دعما للاقتصاد وخفضا لفاتورة الاستيراد) وتهدف مشاركة المركز برئاسة الدكتورة فجر عبد الجواد، القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، إلى تعزيز التواصل بين المؤسسات البحثية والصناعية، وعرض منتجات وحلول مبتكرة تلبي احتياجات القطاع الصناعي وتدعم الإنتاج المحلي وتقلل الفجوة الاستيرادية، كما تساهم في فتح قنوات التعاون والشراكات المثمرة بين الباحثين وأصحاب الشركات والمصانع.