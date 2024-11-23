محافظ بني سويف يتابع تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام فعاليات ورشة العمل التدريبية لتعزيز ورفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية واللجان الفنية على طلبات التصالح بعد التعديلات في اللائحة التنفيذية للقانون 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وتابع المحافظ فعاليات الورشة التدريبية التي يتم تنفيذها على مدار يومين بديوان عام المحافظة، بهدف دعم قدرات ورفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية واللجان الفنية والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية ومسؤولى جهات الولاية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من هذا التدريب لتسهيل الإجراءات المتعلقة بملفات التصالح، حيث يتناول التدريب عددا من الموضوعات والإجراءات بعد التعديل في اللائحة التنفيذية

وأشار السكرتير العام المساعد إلى تنفيذ توجيهات المحافظ بتوفير التيسيرات من قاعة وشاشات عرض وخدمة إنترنت وغيرها من التسهيلات اللازمة لعقد الورشة التدريبية التي تأتي في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية بشأن تطوير وميكنة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وفي ضوء التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتدريب العاملين على منظومة التصالح وذلك طبقا لقرار رئاسة مجلس الوزراء 3504لسنة 2024،والمتضمن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية بقانون التصالح.

وأضاف السكرتير المساعد، أن اليوم تم تدريب العاملين بالملف من مراكز "الواسطى، اهناسيا، ناصر، وتستكمل غدا بالعاملين بمراكز ومدن بني سويف،سمسطا، ببا والفشن، ويتناول التدريب الرد على استفسارات وتساؤلات العاملين حول كيفية سير الإجراءات بمنظومة العمل في الملف وفق التعديلات باللائحة التنفيذية للقانون التي تستهدف التيسير على المواطنين والدفع بوتيرة العمل في الملف.

جاء ذلك بحضور كل من اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، المهندسىة مها أبو بكر، مسؤول ملف التصالح، داليا فيض، المشرف على المراكز التكنولوجية، المهندس أحمد محمد غريب، أخصائي تدريب ومتابعة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.