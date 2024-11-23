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السبت 23 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

افتتاح الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في مصر

المهندس أحمد عثمان
المهندس أحمد عثمان رئيس الشبكة الدولية لريادة الأعمال
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افتتحت فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال والذي يقام في مصر في الفترة من 18 نوفمبر إلى 16 ديسمبر 2024، وذلك تحت شعار "ريادة الأعمال للجميع". 

وقال المهندس أحمد عثمان، رئيس الشبكة الدولية لريادة الأعمال في مصر، إن فعاليات الأسبوع هذا العام يشارك فيها الوزراء والسفراء وشركاء التنمية ورواد الأعمال وأكثر من 2000 مشارك في جميع مدن الجمهورية حيث تستمر فعاليته لمدة شهر، حتى منتصف ديسمبر المقبل.

وأضاف رئيس الشبكة الدولية لريادة الأعمال في مصر، أن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال هو دائمًا فرصة رائعة للاحتفال بمجتمع ريادة الأعمال في مصر وعرض التجارب والنجاحات التي حققتها الشركات في هذا القطاع.

واستكمل، كما سنناقش كافة الموضوعات التي تهم رواد الأعمال والشركات الناشئة من جانب متحدثين من الخبراء المتخصصين في مجالات وموضوعات مختلفة تهم كل رواد الأعمال وتساعدهم على النمو ومواصلة مشوارهم.

وتناولت جلسات الافتتاح العديد من القضايا المتعلقة بريادة الأعمال وعن أهمية الربط بين ريادة الأعمال والتعليم، وجلسة متخصصة عن "ريادة الأعمال والمرأة" بمشاركة رائدات الأعمال حيث استعرضن المشكلات التي تواجه المرأة في مجال ريادة الأعمال وكذا قصص النجاح التي حققتها المرأة. 

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