محامي "عمرو دياب" في واقعة صفع شاب: "دفاع شرعي عن النفس"

استمعت محكمة الجنح المنعقدة في التجمع الخامس، لمرافعة دفاع الفنان عمرو دياب، على خلفية اتهامه بصفع شاب أثناء إحياء حفل زفاف في فندق بالقاهرة الجديدة.

وتقدم محامي الفنان عمرو دياب، بمذكرة دفوع إلي هيئة المحكمة ألتمس فيها براءة موكله، وجاء نص مذكرة كالأتي:

أولاً : توافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس وعدم تجاوز حدوده.

ثانيا: عدم توافر أركان جريمة الإصابة العمدية للمدعو "سعد أسامه سعد عبد العاطي" طبقًا للقيد والوصف الوارد بقرار الاتهام.

ثالثا: تناقض أقوال المتهم "سعد أسامه سعد" بمحضر جمع الاستدلالات وأقواله أمام النيابة العامة بعكس ما جاء بمقطع الفيديو.

رابعا :- التراخي في الإبلاغ لما كان الثابت من الأوراق بأن الفنان "عمرو عبد الباسط عبد العزيز" أن وكيله تقدم ببلاغ ضد المدعو "سعد أسامه سعد عبد العاطي" لقيامه عقب التقاط الصور معه بالأمساك به من جانبه والضغط عليه بشدة وإمساكه من جانبه بشدة وبقوة لمضايقته واستفزازه وذلك ثابت من الفيديو الذي تم إرفاقه بمحضر جمع الاستدلالات.

واستعرض الدفاع أمام عدالة المحكمة فيديو التعدي.



يذكر أن النيابة أحالت عمرو دياب لمحكمة الجنح بتهمة صفع شاب خلال حفلة داخل أحد الفنادق، كما أحالت النيابة الشاب بتهمة التعدي على الفنان عمرو دياب.

وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات.