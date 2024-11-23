على فرج يتأهل لنهائي بطولة سنغافورة المفتوحة للإسكواش 2024

تأهل المصرى علي فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالميا، إلى نهائى بطولة سنغافورة المفتوحة للإسكواش 2024، بالفوز على بطل ماليزيا إين يآو إنجى بنتيجة 3-1.

وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي:

13-11 ، 11-6، 9-11، 11-6 .

بهذا الفوز تأهل على فرج الى نهائى بطولة سنغافورة، منتظرا الفائز فى لقاء البيروفى دييجو الياس، والسوبرمان النيوزلندى بول كول.

وانطلقت البطولة التي تعد من إحدى بطولات PSA من الفئة الذهبية للرجال والسيدات، يوم 19 نوفمبر، بمجموع جوائز وصل إلى 120 ألف دولار لكل منهما.

