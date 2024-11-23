في احتفالية الوحدة والتسامح.. الدير والدار في ضيافة جامعة سوهاج

استضافت جامعة سوهاج برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة لقاء المحبة لأطفال دار تحفيظ القران الكريم بالصلعا والدير الاحمر بأدفا وذلك في إحتفالية الوحدة والتسامح التي نظمتها الجامعة، في إطار حرصها علي تعزيز التلاحم بين نسيجي الأمة المسلمين والمسحيين، وتقديم رسالة واضحة علي عمق علاقات الإخاء والصداقة التى تربط بينهما، وذلك تحت مظله المبادرة الرئاسية بداية، بملاعب الجامعة بالمقر القديم.

وفي بداية كلمته رحب النعماني بضيوف الجامعة الكرام خلال زيارتهم لها، والتي تبرهن علي ان الوحدة الوطنية مبدأً أصيلًا وقيمة مقدسة بين المصريين، معرباً عن سعادته بوجود أبنائه من الدار والدير في ضيافة الجامعة في الإحتفالية الترفيهية الكبري و في جو ملئ بالمحبة والوحدة، مؤكداً علي أن الجامعة تربطها علاقات المحبة والود والتعاون بالأزهر و الكنيسة سواء علي المستوي الإنساني أو الإجتماعي أو الخدمي من الندوات والزيارات خلال الأعياد والمناسبات الدينية والإجتماعية، متمنياً دوام المحبة والتقدم والاستقرار لوطننا الحبيب مصر في ظل القيادة السياسية الرشيدة.

وثمن كلاً من الدكتور أحمد حمادي والانبا باخوم هذه اللفتة الطيبة من الدكتور حسان النعماني والتي تهدف الي توطيد روح الإخاء والتأكيد على روح الفريق الواحد بين كافة المجتمع السوهاجي، مؤكدين علي اهمية غرس مفهوم الوحدة الوطنية في أولادنا، وتخريج أجيال من المصريين يسري في دمائهم حب وطنهم مسلم ومسيحي لا فرق بيننا، و موضحين ان هذا التجمع واللقاء في رحاب جامعة سوهاج رساله و دعوه صريحه لنبذ الفرقة والفتن والابتعاد بالوطن عن كل ما من شأنه أن يعكر صفو هذه العلاقة الأخوية التى تجمع عنصرى الأمة كنسيج اجتماعى واحد متجانس.

وفي ختام اللقاء كرم الدكتور حسان النعماني الأطفال المتميزين بتقديم الهدايا والألعاب لهم، وتم التقاط الصور التذكارية مع الحضور من ممثلي الازهر والكنيسه، كما شمل اللقاء عدد من الفقرات الترفيهية والغنائية للأطفال، في جو ملئ بالمحبه والسعادة.

حضر اللقاء الدكتور عبدالناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور احمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، ونيافا الأنبا باخوم مطران سوهاج، والقمص أنطونيوس الشنودي أمين الدير الأحمر، بلال خلف عمدة الصلعا، وأحمد عبدالرحمن المحامى بالنقض وخادم القرآن الكريم، وعاصم زيدان مدير دار تحفيظ القران، والدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر،والدكتور محمد كمال منسق عام الانشطه الطلابيه، والدكتور أحمد عاطف مدير رعاية الشباب، ونخبة من عمداء الكليات ووكلائهم، وعدد من طلاب وطالبات الجامعة.

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