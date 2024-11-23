دي جي كابو يطلق أغنيته المنفردة الجديدة "يلا يلا"

أصدر الموسيقي العالمي دي جي كابو أغنيته المنفردة الجديدة "يلا يلا" المستوحاة من تجربته الشخصية في صحراء وادي رم المذهلة في الأردن، حيث انغمس في نسيج الثقافة البدوية الغنية، لتكون أغنية "يلا يلا" هى احتفال بالتقارب الثقافي، من خلال مزج الإيقاعات الموسيقية الشرقية مع الإيقاعات الإلكترونية المعاصرة، لتقديم نغمات فنية مبتكرة.

تعود قصة الأغنية إلى يوم قام فيه مرشد سياحي بتعريف DJ Kaboo على الموسيقى المحلية أثناء التنقل في المناظر الطبيعية الخلابة في وادي رم بالأردن، حيث شكلت النغمات والآلات الموسيقية انطباعًا مميزًا لديه، وأشعلت بداخله الحنين والشغف لإنشاء وصياغة مقطوعة تكرم هذا التراث النابض بالحياة وتقديمه في أجمل صورة.

عن هذا العمل يقول دي جي كابو: أردت التقاط الجمال الخام للثقافة البدوية مع إضفاء أسلوبي الخاص عليها، من خلال دمج إيقاع الطبل و"البايز" مع الموسيقى التقليدية، كنت أهدف إلى إنشاء صوت يتردد صداه بين الماضي والحاضر، من هنا أرى ان "يلا يلا" هو تكريمي لهذه الثقافة التي ألهمتني الكثير، "يلا يلا" ليست مجرد أغنية، بل هى دعوة لتجربة حيوية الثقافة التي تتجاوز الحدود، ويمكن للمعجبين أن يستمعوا اليها الآن عبر مختلف المنصات الموسيقية.

بفضل قدرته الفريدة على مزج مختلف الأنماط الموسيقية وإثارة المشاعر القوية، صنع DJ Kaboo اسمًا لنفسه في مشهد الموسيقى الإلكترونية، حيث استحوذ على انتباه الجماهير في جميع أنحاء العالم، ويعكس أسلوبه المبتكر في الموسيقى احترامًا عميقًا للثقافات المتنوعة، مما يجعله شخصية بارزة في الصناعة الموسيقية.

دي جي كابو هو منسق موسيقى مصري معروف عالميًا، يتميز بصوته الديناميكي وقدرته على مزج الموسيقى الإلكترونية مع الموسيقى العالمية، تمتد مسيرته الفنية لأكثر من عقد من الزمن، حصل خلالها على متابعين مخلصين وشارك في الكثير من المهرجانات العالمية الكبرى.