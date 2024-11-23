رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2025 محافظة البحيرة.. بالرقم القومي

أعلنت وزارة الداخلية، الجدول الزمني لإعلان نتيجة قرعة الحج لعام 2025، في جميع مديريات الأمن بالمحافظات، ونستعرض معكم خلال هذا التقرير بموقع "البوابة نيوز"، خطوات الإستعلام عن نتيجة قرعة الحج وأسماء الفائزين بقرعة الحج.

نتيجة قرعة الحج 2025 محافظة البحيرة

وشهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، واللواء محمود هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، مراسم إجراء القرعة العلنية للحج لعام 2025، والتي أقيمت بمجمع دمنهور الثقافي.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، واللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، وا كامل غطاس، السكرتير المساعد، وبحضور القيادات الأمنية والدينية بالمحافظة، وعدد كبير من المواطنين المتقدمين للحج وذويهم.

وفي كلمتها، قدمت الدكتورة جاكلين عازر التهنئة للحجاج الفائزين، متمنية لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا، مؤكدة أهمية الدعاء لمصرنا الغالية أن يحفظها الله وينعم عليها بالأمن والاستقرار، وتمنت من لم يحالفهم الحظ هذا العام التوفيق في قرعة الحج للعام القادم بإذن الله.

كما تقدمت بخالص الشكر والتقدير للواء مدير أمن البحيرة، وقيادات وزارة الداخلية ومديرية الامن، لجهودهم فى حسن التنظيم وإجراء القرعة الإلكترونية بكل حيادية وشفافية وتقديم كل التيسيرات لإنهاء الإجراءات المطلوبة لحجاج بيت الله الحرام.

من جانبه، أوضح اللواء محمود هويدي أن عدد المتقدمين لقرعة الحج هذا العام بلغ 4204 مواطنًا، فاز منهم 1407 حاج، وشملت القرعة تخصيص 1% من الحصة لكبار السن، إلى جانب قائمة احتياطية بنسبة 50% من إجمالي العدد المقرر.

مواعيد قرعة الحج 2025 في المحافظات

بدأت قرعة الحج 2025 من اليوم الأربعاء الماضي وتستمر حتى يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 في مديريات الأمن بمحافظات الجمهورية وفق جدول زمني أعلنته وزارة الداخلية.

يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 إجراء قرعة الحج 2025 في القاهرة، الشرقية، مطروح.

الخميس 21 نوفمبر 2024 إجراء قرعة الحج 2025 في الجيزة، الإسكندرية، دمياط.

السبت 23 نوفمبر 2024 إجراء قرعة الحج 2025 في البحيرة، بورسعيد، الدقهلية، المنيا، أسوان، جنوب سيناء.

الأحد 24 نوفمبر 2024 إجراء قرعة الحج 2025 في كفر الشيخ، الوادي الجديد، الإسماعيلية، الغربية، بني سويف.

الاثنين 25 نوفمبر 2024 إجراء قرعة الحج 2025 في أسيوط، السويس، البحر الأحمر، الأقصر، الفيوم، المنوفية.

الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 إجراء قرعة الحج 2025 في سوهاج، قنا، شمال سيناء، القليوبية.

الإستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2025 محافظة البحيرة

ولمعرفة نتيجة قرعة الحج عبر بوابة البوابة المصرية الموحدة للحج 2025، يمكن اتباع الخطوات التالية: