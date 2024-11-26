جامعة أسوان تسكتمل فعاليات مبادرة "100 يوم رياضة"

شهدت كلية العلوم الرياضية بجامعة أسوان فعاليات مبادرة " 100 يوم رياضة " ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية " بداية جديدة لبناء الإنسان " ، وتعد مبادرة "100 يوم رياضة" جزءًا من الجهود المبذولة لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى بناء مجتمع صحي ومستدام، ومع استمرار الدعم المقدم من وزارة التعليم العالي والمحافظة، تسير جامعة أسوان بخطى واثقة نحو تحقيق هذا الهدف، مما يجعلها نموذجًا يحتذى به في مجال الأنشطة الرياضية والتنمية المستدامة.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان خلال لقائه بالدكتور مصطفى بيومى مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمى للحياة الطلابية والتنمية المستدامة ، ونائب رئيس الإتحاد الرياضى المصرى للجامعات وذلك فى حضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور عادل مكى عميد كلية علوم الرياضة ، على تقديم كامل الدعم من المحافظة لإنجاح فعاليات هذه المبادرة الهادفة والبناءة لتعزيز النشاط البدنى وتشجيع طلاب الجامعة بأسوان لإتباع نمط صحى ، وللإرتقاء بممارسة الرياضة بشكل عام كأسلوب حياة يسهم فى بناء جيل واعى ومؤهل بدنياً وذهنياً لتولى المسئولية والقيادة.

وأشاد بالتعاون المثمر بين المحافظة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى بقيادة الدكتور أيمن عاشور لدعم العديد من المشروعات والأنشطة التى يتم تنفيذها من خلال أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان بقيادة الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة بإعتبارها بيت الخبرة الذى يتم الإستعانة به بشكل مستمر لتعزيز منظومة العمل ، وضمان الإستدامة للمشروعات المختلفة وتنفيذها بالجودة العالية التى تصب فى صالح المواطن الأسوانى .

وفي نفس السياق شهدت ملاعب جامعة أسوان أجواء احتفالية مع انطلاق كرنفال الأنشطة الرياضية والثقافية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبشعار "100 يوم رياضة" ، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وشارك في الكرنفال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، والمهندس عمرو لاشين، نائب المحافظ، والدكتور مصطفى بيومي، مساعد وزير التعليم العالي.



وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت علي أن جامعة أسوان تمتلك مقومات ومنشآت رياضية كبيرة تساعد علي إقامات العديد من الفاعليات والأنشطة الرياضية حيث تمتلك الجامعة استاد الجامعة وملاعب خماسية لممارسة الكرة الخماسية والكرة الطائرة وملاعب الكرة الشاطئية كما يقام حاليا حمام السباحة الأولمبي وبهذه المنشاءات الرياضية تكون جامعة أسوان لديها قرية رياضية تخدم طلاب الجامعة والمجتمع الاسواني.

وأضاف "نصرت " أن الرياضة ليست مجرد نشاط بدني بل عامل أساسي في تحقيق التفوق العلمي والتكوين الجسماني وتهدف هذه الأنشطة إلي بناء قدرات الطلاب وتدريبهم علي اللحاق بسوق العمل داخل المؤسسات الرياضية والأندية الكبري.

من جانبه، أكد المهندس عمرو لاشين علي أهمية دعم الأنشطة الرياضية وصقلها وتنميتها واستثمارها في الشباب كجزء من استراتيجية المحافظة لجعل الرياضة أسلوب حياة يشمل جميع الفئات العمرية.

وأشار الدكتور مصطفي بيومي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية الي أن مبادرة 100 يوم رياضة أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة والتي يتم تنفيذها داخل الجامعات المصرية ونتمني استمرار المبادرة إلي 365 يوم علي مدار العام حتي تكون بالفعل بداية لإعادة بناء الطلاب والعمل علي تأهيلهم للمنافسة في سوق العمل في ظل ما يشهده التعليم العالي من طفرة غير مسبوقة في تطور برامج الدراسة المتقدمة .

وأوضح الدكتور عادل مكي عميد كلية علوم الرياضة الي أنه بدأت فاعليات اليوم بعرض رياضي أمام مبني إدارة الجامعة الإداري الجديد ثم بدء السباق بالحرم الجامعي بصحاري ،ثم سباق المشي الرياضي لمسافة 2 ك م داخل الحرم الجامعي بصحاري كما يتضمن اليوم الرياضي مسابقات ترفيهيه والعاب جماعية منها كرة السلة ،كرة الطائرة ،تنس أرضي .

وتم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، جامعة أسوان، والمحافظة ، مثّل الاتحاد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي ورئيس الاتحاد والذي يمثله الدكتور مصطفي بيومي بصفته مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحياة الطلابية والتنمية المستدامة ونائب رئيس الاتحاد ، بينما مثل الجامعة الدكتور لؤي سعد الدين، ومثل المحافظة المهندس عمرو لاشين.

يهدف البروتوكول إلى تعزيز النشاط البدني في الجامعة والمجتمع المحيط، وتحفيز الطلاب على ممارسة الرياضة للوقاية من الأمراض وتعزيز التواصل الاجتماعي ، كما يسعى إلى ترسيخ القيم السامية لدى الشباب، بما يعكس رؤية القيادة السياسية في بناء الإنسان المصري.

ويأتي هذا البرتوكول في إطار اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان ووضع التنمية البشرية علي رأس قائمة الأولويات الوطنية لتنمية وتطوير شخصية شباب مصر واتساقا مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهوريه في رعاية مبادرة بداية جديدة .

واتفق الأطراف الثلاثة علي التشجيع علي ممارسة الرياضة والعمل علي رفع معدلات النشاط البدني داخل جامعة أسوان والبيئة المحيطة والمجتمع الاسواني بما يسهم في تحسين الصحة العامة من خلال تفعيل الأنشطة الطلابية والفاعليات الرياضية علي مدار العام الدراسي وذلك خلال تفعيل وتنفيذ مبادرة 100يوم رياضة بأسوان.

وأضاف الدكتور مصطفى بيومي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحياة الطلابية والتنمية المستدامة، أنه تتضمن البروتوكول عدد من أوجه التعاون المشترك منها تنفيذ مبادرة 100 يوم رياضة والتي أطلقتها وزارة التعليم العالي والاتحاد الرياضي المصري للجامعات في محافظة أسوان وجامعة أسوان من خلال مشاركة فاعلة لكلية علوم الرياضة جامعة أسوان.

كما يهدف البرتوكول إلي تشجيع ممارسة الرياضة للجنسين داخل الجامعات والبيئة المحيطة والمجتمع الخارجي ، مع رفع معدلات النشاط البدني للمشاركين للوقاية من خطر الأمراض غير السارية ،كما يهدف البرتوكول الي توفير بيئة اجتماعية داعمة للتواصل الإيجابي بين المشاركين بما يسهم في تطوير مهارات التواصل الإجتماعي وتنمية شخصياتهم والعمل علي تعزيز منظومة المبادئ والقيم السامية التي يجب أن يتحلى بها المواطن المصري في ظل التحديات والمخاطر التي تواجه الشباب وطلاب الجامعات.

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