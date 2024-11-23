إعلان موعد تشييع جثمان الفنان محمد رحيم

اعلن طاهر رحيم شقيق الملحن الراحل محمد رحيم عن موعد تشييع جثمانه عبر صفحته الرسميه على موقع التواصل الاجتماعي والمقرر بعد صلاه العصر من مسجد الشرطه بالشيخ زايد

وكان الفنان تامر حسني قد أعلن عن تأجيل صلاة الجنازة على الملحن الراحل محمد رحيم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي مشيرا إلى أن شقيقه طاهر رحيم سوف يعلن عن الموعد والمكان خلال ساعات

محمد رحيم ملحن وموزع مصري من مواليد 9 ديسمبر 1979 وقد تعاون مع الفنان عمرو دياب والفنان حميد الشاعري في ألبوم «عودوني» عام 1998 من خلال أغنية «وغلاوتك» وكانت أول ألحانة بعمر التاسعة عشر، وكذلك ألبوم «أكتر واحد» عام 2001 باللحن الشهير «حبيبي ولا على باله» حيث كان لم يبلغ الثانية والعشرين. وبعدها تعاون مع العديد من الفنانين أبرزهم نوال الزغبي وعمرو دياب وأنغام وأصالة نصري ومحمد حماقي وآمال ماهر وإليسا وحسين الجسمي وهشام عباس وخالد عجاج وخالد سليم ومحمد محيي وسميرة سعيد وشيرين عبد الوهاب ووردة الجزائرية وأخرون.