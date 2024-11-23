صحة سوهاج: إجراء 56 قسطرة قلبية بمستشفى طهطا العام بعد شهر من التشغيل

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن نجاح وحدة القسطرة القلبية بمستشفى طهطا العام فى إجراء 56 عملية قسطرة قلبية بالتنسيق مع معهد القلب بقيادة الدكتور محمد خليفة، وفي إطار التكامل البناء وتكاتف الجهود الذي تسعى إليه مديرية الصحة بسوهاج بقيادة الدكتور عمرو دويدار في دعمه وتطويره من خلال التعاون والتشارك العلمي بين المديرية ومعهد القلب لتنفيذ المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الإنتظار.

وأوضح "دويدار" أن وحدة القسطرة القلبية بمستشفى طهطا العام أجرت حتي الأن 56 قسطرة ما بين تشخيصية وعلاجية وبنسبة نجاح 100٪، مشيرا إلى جهود فريق القسطرة بمعهد القلب والدكتور أحمد صابر عواجة مدير مستشفى طهطا العام والدكتور عمرو حلمي مدير وحدة قسطرة القلب بطهطا، حيث قدمت جميع الكوادر الطبية بالوحدة جهود مضنية داخل الوحدة في سبيل إنجاح تلك العمليات وخروج الحالات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

كما أكد "دويدار" على تنفيذ توجهات الوزارة والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة ك، بضرورة القضاء على الحالات بقوائم الانتظار بالمحافظة والتيسير على المواطنين لحصولهم علي الخدمة الطبية المتميزة.

وأضاف"دويدار" إلى أن وحدة القسطرة القلبية بمستشفى طهطا العام يتم دعمها بصورة دائمة بكافة المستلزمات الطبية والعلاجية اللازمة لتقدم خدماتها وتاتي تلك الجهود للارتقاء بالمنظومة الصحية المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن وحدة القسطرة القلبية بمستشفى طهطا العام تعد أول وحدة قسطرة يتم تشغيلها بمستشفى مديرية الصحة بسوهاج و تم افتتاحها في اواخر الشهر الماضي.

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