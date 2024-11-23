بالصور.. محافظ الأقصر يشهد المؤتمر الـ11 للموردين الأجانب بمشاركة 170 شركة عالمية

شهد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر السنوي الحادي عشر للموردين الأجانب الذي تقام فعالياته بمدينة الأقصر بمشاركة 170 شركة عالمية، بهدف بحث فرص استثمار جديدة علي أرض مصر، بالاضافة إلى المساهمة في تشجيع السياحة، وذلك بحضور الدكتور أحمد زهير رئيس الإدارة المركزية للترويج الخارجي نائبا عن وزير الاستثمار.

المحافظ يدعو ممثلي الشركات للاستمتاع بمعالم الأقصر الساحرة

وخلال كلمته بالمؤتمر، رحب المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بالشركات المشاركة في فعاليات المؤتمر، والقائمون على المؤتمر المهندس محمد العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي وممدوح العربي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي والرئيس التنفيذي للمجموعة، مشيرًا إلى أهمية وجود محافظة الأقصر على خريطة السياحة العالمية، موجها الدعوة إلي ممثلي تلك الشركات للاستثمار في مصر، والاستمتاع بمعالم الأقصر الساحرة، مشيراً إلى أن مجموعة العربي المنظمة للمؤتمر، لها العديد من النقاط المضيئة في مصر بشكل عام، ومحافظة الأقصر بشكل خاص.

وعرض الدكتور أحمد زهير، رئيس الإدارة المركزية للترويج الخارجي، فرص الاستثمار في مصر وتوجهات الدولة المصرية للتسهيل على المستثمرين، موضحا أن أهم أهداف المؤتمر هو جذب شركات عالمية للاستثمار، بما يخدم توجهات القيادة المصرية لتعميق التصنيع المحلي وسياستها في دعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل للشباب.

كما أشار زهير، إلي أن تواجد الموردين الأجانب بالمؤتمر يسهم بشكل كبير في زيادة الاستثمارات، من خلال معرفة احتياجات السوق المصري من المكونات اللازمة لعمليات التصنيع ومستلزمات الإنتاج، مشيداً بدور مجموعة العربي في جذب المستثمرين من مختلف دول العالم قائلا، إن العربي تعد نموذجا مثاليا للمستثمر الوطني.

فيما أعرب المهندس محمد محمود العربي، عن سعادته بتواجد هذه النخبة من الموردين الأجانب، مؤكدا أن مؤتمر الموردين هذا العام يهدف في المقام الأول إلي تعزيز العلاقات الثنائية بين هذه الشركات الأجنبية والعربي لإيجاد فرص جديدة للاستثمار الأجنبي على أرض مصر، مضيفا أنه على هامش نسخ المؤتمرات السابقة تم عقد العديد من الشراكات الاستراتيجة التي حققت مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى نقل أحدث التقنيات مما يخدم في النهاية المستهلك المصري.

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