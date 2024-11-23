حسمًا للجدل.. وفاة محمد رحيم طبيعية والدفن عقب صلاة العصر بمسجد الشرطة

كشفت تحقيقات النيابة في واقعة الاشتباه في وفاة الملحن محمد رحيم جنائيًا داخل شقته، عن عدم وجود شبهة جنائية في وفاته وأن الوفاة طبيعية.

الاشتباه في وجود شبهة جنائية

وكان جدلًا واسعًا قد حدث عقب ساعات من وفاة الملحن محمد رحيم، بعدما أعلن الفنان تامر حسني عن تأجيل موعد صلاة الجنازة على الراحل، كما زادت الشكوك بعدما حضر شقيق الملحن إلى ديوان قسم شرطة الهرم، وأقر بأن هناك اشتباها فى وفاة شقيقه، وذلك بعد أن أظهر تقرير مفتش الصحة، أن هناك كدمات وسحجات فى جسده، عقب الكشف المبدئي عليه.

وأوضحت التحقيقات أن تلك الإصابات التي وجدت بالكشف الظاهري، جاءت نتيجة الأزمات الصحية التي كان يعاني محمد رحيم منها طيلة الفترات الماضية وتردده على المستشفيات، ولم تحدث نتيجة اعتداء عليه.

كما أوضحت المعاينة عن سلامة مداخل ومخارج شقة محمد رحيم، ولا توجد آثار عنف أو سرقة أي شيء من محتوياتها، فضلًا عن عدم رصد كاميرات المراقبة لأي أشخاص غرباء أو حدوث شيء غير طبيعي قبل اكتشاف وفاته.

وكان قد انتقل فريق من نيابة الجيزة بصحبة رجال البحث الجنائي بالهرم ومعهم خبراء من مصلحة الطب الشرعي والمعمل الجنائي، إلى شقة الملحن الراحل محمد رحيم، بمنطقة حدائق الأهرام، ولذلك لإجراء معاينة لمكان الشقة، وفحصها جيدًا.

وذلك بعد أن تقدم شقيق الملحن ببلاغ لقسم شرطة الهرم، أقر في بلاغه بأن هناك اشتباهًا جنائيًا فى وفاة شقيقه، وذلك بعد أن أظهر تقرير مفتش الصحة، أن هناك كدمات وسحجات فى جسده، عقب الكشف المبدئي عليه.

قرارات النيابة

وصرحت النيابة بدفن جثمان الملحن محمد رحيم عقب الإنتهاء من كافة الإجراءات اللازمة، وأعلنت زوجته أن صلاة الجنازة ستكون عقب صلاة العصر من مسجد الشرطة بأكتوبر.

وفاة الملحن محمد رحيم

تلقي قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغًا شقيق الملحن محمد رحيم، يفيد باشتباهه في وفاة شقيقه جنائيًا داخل مسكنه بمنطقة حدائق الأهرام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة في حالة انتفاخ ووجود خربشة بالفم والساق، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة بماشرة التحقيقات.

رحيل صادم

ورحل عن عالمنا الملحن الكبير محمد رحيم، عن عمر ناهز 45 عامًا، وذلك إثر تعرضه لـ أزمة قلبية مفاجئة، وتعرض محمد رحيم خلال الأشهر الماضية لـ وعكة صحية، حيث أصيب بذبحة صدرية نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات، وقام بعمل عملية قسطرة، إلا أنه تماثل للشفاء، وقام بعدها بالعودة إلى المنزل وطرح أغنية جديدة.