المصرية أمينة عرفي تتأهل لنهائي بطولة سنغافورة المفتوحة للإسكواش 2024

تأهلت المصرية أمينة عرفي إلى نهائي بطولة سنغافورة المفتوحة للإسكواش 2024 بالفوز على الماليزية سيفاسنجاري سوبرامانيام بنتيجة 3-1 في مباراة نصف النهائي.

و جاءت نتيجة الاشواط كالتالى:

11-5، 11-6، 10-12، 11-8.

وبهذا الفوز تأهلت أمينة لأول مرة فى مسيرتها الإحترافية إلى نهائي بإحدى بطولات PSA من الفئة الذهبية، بعد تأهل أمينة إلى النهائي، أصبح اللقب مصري خالص بعد تأهل هانيا الحمامي.

أمينة بعد الفوز تصعد إلى المركز التاسع في التصنيف العالمي الجديد بدلاً من الماليزية سيفاسنجاري سوبرامانيام .

وانطلقت البطولة التي تعد من إحدى بطولات PSA من الفئة الذهبية للرجال والسيدات، يوم 19 نوفمبر، بمجموع جوائز وصل إلى 120 ألف دولار لكل منهما.