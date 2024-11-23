محافظ البحيرة ومدير الأمن يشهدان قرعة الحج العلنية لعام 2025

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، واللواء محمود هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، مراسم إجراء القرعة العلنية للحج لعام 2025، والتي أقيمت بمجمع دمنهور الثقافي.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، واللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، وا كامل غطاس، السكرتير المساعد، وبحضور القيادات الأمنية والدينية بالمحافظة، وعدد كبير من المواطنين المتقدمين للحج وذويهم.

وفي كلمتها، قدمت الدكتورة جاكلين عازر التهنئة للحجاج الفائزين، متمنية لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا، مؤكدة أهمية الدعاء لمصرنا الغالية أن يحفظها الله وينعم عليها بالأمن والاستقرار، وتمنت من لم يحالفهم الحظ هذا العام التوفيق في قرعة الحج للعام القادم بإذن الله.

كما تقدمت بخالص الشكر والتقدير للواء مدير أمن البحيرة، وقيادات وزارة الداخلية ومديرية الامن، لجهودهم فى حسن التنظيم وإجراء القرعة الإلكترونية بكل حيادية وشفافية وتقديم كل التيسيرات لإنهاء الإجراءات المطلوبة لحجاج بيت الله الحرام.

من جانبه، أوضح اللواء محمود هويدي أن عدد المتقدمين لقرعة الحج هذا العام بلغ 4204 مواطنًا، فاز منهم 1407 حاج، وشملت القرعة تخصيص 1% من الحصة لكبار السن، إلى جانب قائمة احتياطية بنسبة 50% من إجمالي العدد المقرر.