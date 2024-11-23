محافظ بيروت: لا توجد حتى الآن حصيلة نهائية للخسائر الناتجة عن الغارات الإسرائيلية

قال مروان عبود، محافظ بيروت بلبنان، إن قلب العاصمة تعرضت لسلسلة مدمرة من الغارات المدمرة، موضحا أن فرق الإنقاذ لا تزال تعمل على الأرض، وأن بيروت تعرضت إلى 8 غارات حتى الآن.

وأضاف عبود، خلال لقائه بقناة «القاهرة الإخبارية»، أنه حضر إلى مكان الغارة الأخيرة ليطلع على حقيقة الأوضاع ولكي يقف إلى جانب المسعفين وفرق الإنقاذ وأن عملية الإنقاذ تجرى كما هو مطلوب.

تابع محافظ بيروت أنه لا توجد حتى الآن حصيلة نهائية للخسائر ولا يستطيع أن يصرح بالأرقام لأن فرق الإنقاذ لا تزال تعمل، مضيفًا أن فرق الإنقاذ لا تزال تعمل وفق ما هو مطلوب أن بوقت قصير قد تنتهي الفرق من أعمال الإنقاذ.