حملات مكثفة للإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية لمنع استغلال المواطنين بكل المنشآت السياحية

نفذت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عدد من الحملات على عدد من المنشآت السياحية الخدمية.

في إطار تكليفات الفريق أحمد خالد سعيد محافظ الإسكندرية بتكثيف المتابعة والرقابة المستمرة على كافة المنشآت السياحية التابعة لمحافظة الإسكندرية ومتابعة مدى التزامهم بالأسعار المعتمدة من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لمنع أي استغلال للمواطنين.

وشملت الحملة (مقاهي - وكافتريات ومحال عامة - وفنادق وقاعات أفراح) وذلك بنطاق أحياء (منتزه ثان _ حي وسط _ حي شرق) وأسفرت تلك الحملات عن ضبط عدد ( 26) منشأة غير ملتزمة باعتماد قائمة الأسعار ومنشآت تبيع بأسعار أعلي من القائمة المعتمدة ومنشآت ليس لديها قائمة اسعار معتمدة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

كما تم تنفيذ حملة على ٣ منشآت فندقية من الغير مدرجة سياحياً، وعدد ٣ قاعات أفراح بنطاق حي وسط وتبين وجود مخالفات بقوائم الأسعار بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وتؤكد محافظة الإسكندرية أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف جاهزة لتلقي شكاوى المواطنين واستفساراتهم على الأرقام التالية:

📞 01270746490

📞 01289252668

📞 01270477199