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السبت 23 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه في حادث تصادم بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية
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قررت نيابة شمال الشرقية اليوم التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه متأثرا بإصابته إثر تعرضه لحادث اصطدام دراجة نارية أمام عرب الروضة بمدينة الصالحية وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الصالحية المركزى.

وكان اللواء عمرو رؤوف مدير امن الشرقية قد تلقي إخطار يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية المركزي بوصول "عبد الرحمن.ص" 5 أعوام جثة هامدة وتبين حدوث إصابته التى أودت بحياته إثر اصطدام دراجة نارية به أمام عرب الروض بالصالحية الجديدة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي امرت بالتصريح بدفن الجثة وتحريات المباحث حول الواقعة. 

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