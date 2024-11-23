محافظ سوهاج يكلف رؤساء الوحدات المحلية بمراجعة تراخيص الكافيتريات وقاعات الأفراح

كلف اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمراجعة تراخيص أنشطة الكافتيريات، وقاعات الأفراح، والأنشطة المشابهة لذلك للتأكد من توفيق أوضاعها، والتقدم بطلبات التصالح في حالة عدم توفيق أوضاعها، وإصدار التراخيص طبقا للقوانين المنظمة لذلك من خلال الوحدات المحلية.

وأوضح المحافظ، أن تلك التكليفات تأتي في ضوء العمل على سرعة انجاز ملف التصالح، والترخيص لجميع الأنشطة بالمحافظة في ضوء قيام البعض بتحويل بعض المباني والمناطق إلى أنشطة تجارية بدون وجه حق، فضلًا عن قيام البعض منهم بتركيب عدادات مياه وكهرباء لتلك المنشآت بالمخالفة للقانون مما ترتب عليه ضياع الأموال المستحقة للدولة.

وأضاف المحافظ إلى جانب هذا قيام البعض بإقامة منشآت على نهر النيل وتصريف مخلفاتها بالنهر، مما يؤدي إلى تلوث المياه في الوقت الذي تحرص فيه الدولة على توفير مياه نظيفة ونقية للمواطنين، مطالبًا بمراجعة التصاريح الصادرة للعاملين بتلك المنشآت والتأكد من وجود الشهادات الصحية لهم، حفاظا على سلامة المواطنين، وسلامة الحالة العامة للعاملين بتلك الأماكن.

كما صدرت تكليفات المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين الذين لم يباشروا إجراءات التصالح والترخيص بالغلق الفوري أو الإزالة بحسب نوع وجسامة المخالفة.

وأكد اللواء علاء عبد الجابر، سكرتير عام المحافظة أن جميع المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة تعمل على مدار الأسبوع حتى الساعة الخامسة مساءً يوميًا لتلقي واستقبال طلبات المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح، والبت فيها لإنهاء الإجراءات اللازمة، وتلقي أي شكاوى في ذات الملف، والتيسير على المواطنين في الإجراءات المطلوبة لإنهاء هذه الطلبات.