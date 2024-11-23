محافظ أسوان يتفقد مستشفى كوم أمبو الجديد ويتابع تقديم الخدمات الطبية

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، مشروع مستشفى كوم أمبو المركزي الجديد، والتي تشهد حاليًا التشغيل التجريبى لها بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد والإنشاء الجديد لخدمة نحو 417 ألف نسمة بمركز ومدينة كوم أمبو والقرى التابعة لها، وذلك برفقة الدكتور لؤى سعد الدين، القائم بأعمال رئيس الجامعة، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام، والدكتور محمد سعيد، مدير مديرية الصحة، وعدد من القيادات البرلمانية والتنفيذية.

تجهيز قسم الغسيل الكلوى بالمستشفى الجديد قبل نقله من المستشفى القديم

وأكد الدكتور إسماعيل كمال، أن الاهتمام بصحة المواطن تقع فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم التوجيه بتجهيز قسم الغسيل الكلوي داخل المستشفى الجديد قبل نقله من المستشفى القديم لتوفير الخدمة الطبية على أعلى مستوى للمترددين عليه.

ولفت إلى أنه سيتم العمل على قدم وساق لإنهاء الأعمال الجارية داخل 112 مركز طبي ووحدة صحية و11 مستشفى للاستعداد الكامل للتطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في يناير القادم ضمن محافظات المرحلة الأولى بما يساهم بشكل مباشر في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين داخل الصروح والمنشآت الصحية التي أصبحت تمتلك كافة المقومات والعناصر من الأجهزة والكوادر البشرية لأطقم الأطباء والتمريض لتقديم الخدمة والرعاية المتكاملة لكل مواطن.

وحرص المحافظ على الاستماع لمطالب المواطنين سواء من المرضى أو المترددين على المستشفى، وأعطى توجيهاته لتلبية مطالبهم بالشكل المطلوب.

يذكر أن مستشفى كوم أمبو المركزي الجديد تضم 65 سريرا في المبنى الجديد والقديم على مساحة 9900 م2، منهم 18 سرير للعناية المركزة، و47 سرير داخلي، وتضم أقسام الطوارئ والأشعة وقسطرة القلب، وعناية القلب، والنساء والتوليد والحضانات والعمليات بواقع 6 غرف منها 4 كبرى و2 صغرى ، والعناية المركزة، والصيدلية المركزية، والحضانات بواقع 45 حضانة، والغسيل الكلوى بواقع 36 سرير و2 عزل، والمعامل بواقع 5 معمل وبنك الدم، وأماكن لانتظار السيارات.

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