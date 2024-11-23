الإحصاء: 15.6 ٪ انخفاضا فى إصابات العمل عام 2023

أصدر الجهــاز المـركزى للتعبئة العـامة والإحصاء اليـوم السبت النــشرة السنـوية لإحصاءات إصابات العمل في منشأت القطاع الحكومى والقطاع العام / الاعمال العام والقطاع الخاص (50 عامل فأكثر ) والقطاع الإستثمارى عام 2023 ومن اهم المؤشرات ،انه بلغ اجمالى عدد حالات اصابات العمل 8317 حالة عام 2023 وقد بلغ (عدد الذكور 7264 حالة ، 1053حالة إناث) مقابل 9857 حالة عام 2022 بانخفاض قدره 1540 حالة بنسبة انخفاض قدرها 15.6%.

واشار الجهاز الي انه بلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي 1404 حالة بنسبة 16.9 ٪، القطاع العام /الأعمال العام 2463 حالة بنسبة 29.6 ٪ والقطاع الخاص (50 عامل فأكثر) 4327 حالة بنسبة 52,0 ٪ والقطاع الاستثماري 123 حالة بنسبة 1.5 ٪ من إجمالي عدد الحالات .

كما بلغ عدد حالات إصابات العمل للذكور 7264 حالة بنسبة 87.3% والإناث 1053 حالة بنسبة 12.7% من إجمالي عدد الحالات.

ونوه الجهاز انه سجلت محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 2015 حالة بنسبة 24.2٪ ، يليها محافظة القليوبية بعدد 1446 حالة بنسبة 17.4٪ من إجمالي الحالات ، بينما لم تسجل محافظات كفر الشيخ والفيوم وأسوان أى حالات إصابات عمل.

و سجلت مـهنـة الـفنيـون ومـساعدو الإخـصـائـيين اكبر عدد من حالات اصابات العمل حيث بلغت 2986 حالة بنسبة 35.9٪ ، يليها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بعدد 1946 حالة بنسبة 23.4 ٪ ، بـينما بلغ أقل عدد من الإصابات بين رجال التشربع وكبار المسئولين والمديرين بعدد 54 حالة بنــسبــة 6 ,0 ٪ من إجــمــالـي عـــدد الحــــالات .

كما سـجل نـشاط الصنـاعـات الـتحـويلية أكـبر عدد من حـالات إصـابـات العمل حيث بلغت 4281 حالة بنسبة 51.5٪، يليه نشاط الفنادق والمطاعم بعدد 920 حالة بنسبة 11.1٪ ، بينما لم يسجل نشاط خدمات أفراد الخدمة المنزليه والإدارة العامة للدفاع أى حالات إصابات عمل من إجمالي الحالات.

واشار الجهاز الي انه بلغ اكبر عدد لحالات الإصابة في( سقوط الاشخاص) 2627 حالة بنسبة 31.6٪ ، يليها ( الاصابات الخطأ او التصادم بأشياء ) 2245 حالة بنسبة 27,0 ٪ ، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في ( حوادث لم تؤدى الى إصابات بشرية ) 3 حالة بنسبة 0,04٪ من إجمالي عدد الحالات.