صدمة في الأهلي بسبب وسام أبو علي

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدمة كبيرة بعد تأكد غياب هدافه ومهاجمه الفلسطيني وسام أبو علي لفترة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة.

وكشفت الأشعة والفحوصات التي أجراها وسام أبو علي مهاجم الأهلى حاجته لبرنامج تأهيلي لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 يوماً للتعافي من الإصابة.

وتعرض وسام أبو علي للإصابة في مشط القدم خلال تواجده مع منتخب فلسطين للمشاركة في تصفيات كأس العالم عن قارة آسيا ضمن الأجندة الدولية الأخيرة.

وبدأ اللاعب حالياً البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة تمهيداً لعودته لمباريات الفريق وقيادة هجوم الأهلي الفترة المقبلة محلياً وأفريقياً.

وتأكد غياب وسام أبو علي عن صفوف الأهلي في مواجهة استاد أبيدجان الإيفواري يوم الثلاثاء المقبل في بداية مشوار الأهلي بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي يحمل المارد الأحمر لقبها في أخر موسمين، كما أنه صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب 12 مرة.

موعد مباراة الأهلي واستاد ابيدجان

تنطلق صافرة مباراة الأهلي واستاد أبيدجان الإيفواري في دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.