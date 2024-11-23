بالصور.. ندوة توعوية حول ترشيد استهلاك المياه بـ"آداب الزقازيق"

عقدت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية بالتعاون مع قطاع المعامل والجودة، ندوة توعية بكلية الآداب - جامعة الزقازيق لتوعية الطلاب بأهمية ترشيد استهلاك المياه والطرق الصحيحة للتعامل مع شبكات الصرف الصحي لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك طبقا لبروتوكول التعاون بين مياه الشرقية وبين جامعة الزقازيق والخاص بتنظيم ندوات توعية وزيارات ميدانية لطلبة الكليات خلال العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وتنفيذا لسياسة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والتخلص الأمن من مخلفات الصرف الصحي والتعريف بجهود الدولة في مشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحي.

كما تم الحديث عن الطفرة الضخمة التي تشهدها محافظة الشرقية من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات محطات مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحي وخاصة بعد المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

كما تم شرح الخدمات التي تقدمها الشركة كالعدادات مسبقة الدفع و القطع الموفرة للمياه ودورها في ترشيد استهلاك المياه بالإضافة الي خدمة الخط الساخن 125 لتلقي شكوى المياه والصرف الصحي وتطبيق الموبايل 125 وتطبيق قراءتي لتسجيل قراءة العداد حتي يوم 15 في كل شهر والنافذة الإعلامية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كما تم الحديث عن المعايير القياسية لجودة مياه الشرب وتم تلقي أسئلة واستفسارات الحضور والرد عليها.

وفي سياق متصل أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية على أهمية التواصل مع الجامعة من أجل تنفيذ برنامج توعوي متكامل لتوضيح الرؤية العامة لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة و تناول موضوعات حيوية مثل ترشيد استهلاك المياه وخطورة الطلمبات الحبشية والتخلص الامن من مخلفات الصرف الصحي.

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