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السبت 23 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"قبل حلول الليل" عرض رقص معاصر على مسرح نهاد صليحة.. الثلاثاء

ليلة رقص معاصر
ليلة رقص معاصر
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يفتتح برنامج ليلة رقص معاصر في دورتها الثامنة فعالياتها الثلاثاء المقبل ٢٦ نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساء بعرض " قبل حلول الليل " من تصميم و إخراج دانييلا ديليرسي من دولة المملكة المتحدة، وذلك على مسرح نهاد صليحة التابع لأكاديمية الفنون بالهرم.

يذكر أن ليلة رقص معاصر هي مبادرة مستقلة بدأت في القاهرة قبل 11 عامًا، مخصصة للرقص المعاصر، تتضمن مزيجًا من العروض والفيديوهات المتنوعة التي تم تصميمها من قبل مصممي رقص مصريين ودوليين يمثلون دول فرنسا، إنجلترا، ألمانيا، إيطاليا، وذلك ابتداء من الثلاثاء ٢٦ نوفمبر الجاري و حتى ١٢ ديسمبر المقبل، ما بين القاهرة والإسكندرية، ولأول مرة بمحافظة المنيا.

يتضمن برنامج فعالية ليلة رقص معاصر ٤ برامج رئيسية وهم برنامج كمت ، للعروض الاحترافية التي قدمت بمصر خلال العامين الماضيين، و برنامج الإقامات الفنية، حيث يتم اختيار مجموعة من الفنانين سواء من مصر او العالم للإقامة بالقاهرة لمدة شهرين، حيث يتعاون المصممون مع راقصين مصريين لتقديم عروض نتاج فترة الإقامة الفنية، تقدم العروض على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون. 
كما يتضمن البرنامج برنامج للندوات يضم ٤ موضوعات تناقش تحديات الفنانين و منتجي العروض بمصر، و ذلك بمعهد جوتة بالتحرير و يختتم البرنامج عروض بالقاهرة ببرنامج " خطوة أولى " و الذي يهدف إلى منح  مجموعة من المواهب الجديدة في مجال الرقص المعاصر الفرصة لمشاركة مفاهيمهم الجديدة ومشروعاتهم الفنية مع الجمهور.

ليلة رقص معاصر قبل حلول الليل دانييلا ديليرسي نهاد صليحة برنامج كمت