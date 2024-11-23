حسام غالي رئيسًا لبعثة الأهلي في جنوب إفريقيا قبل مواجهة أورلاندو بايرتس

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تكليف حسام غالي، عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق في جنوب إفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس يوم 7 ديسمبر المقبل، في جوهانسبرج، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ الأهلي، اليوم السبت، الاستعداد لمباراة استاد أبيدجان المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة في ضربة البداية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي واستاد أبيدجان

تنطلق صافرة مباراة الأهلي واستاد أبيدجان الإيفواري في دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

أسفرت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا التي أقيمت بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالقاهرة عن وقوع الأهلي "حامل اللقب" في المجموعة الثالثة مع أندية استاد أبيدجان الإيفواري، وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، وشباب بلوزداد الجزائري.

عدد الجماهير في مباراة الأهلي واستاد أبيدجان

تلقى مسؤولو النادي الأهلي موافقة رسمية من الجهات الأمنية في الساعات الماضية، على حضور 30 ألف متفرج من جمهور القلعة الحمراء في مباراة الفريق الأحمر أمام استاد أبيدجان الإيفواري يوم 26 نوفمبر الجاري في بداية مشوار المارد الأحمر بدور مجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها في آخر نسختين.

وستقام مباراة الأهلي واستاد أبيدجان الإيفواري على استاد القاهرة الدولي في السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل بحضور 30 ألف متفرج من جمهور الأهلي.

مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الجولة الأولى.. الأهلي ضد ستاد أبيدجان فى القاهرة 6 مساء الثلاثاء المقبل

الجولة الثانية.. أورلاندو بايرتس ضد الأهلي فى جنوب إفريقيا يومي 6-8 ديسمبر 2024.

الجولة الثالثة.. الأهلي ضد شباب بلوزداد في القاهرة يومي 13-15 ديسمبر المقبل.

الجولة الرابعة.. شباب بلوزداد ضد الأهلي في الجزائر يومي 3-5 يناير 2025.

الجولة الخامسة.. استاد أبيدجان ضد الأهلي في كوت ديفوار يومي 10-12 يناير 2025.

الجولة السادسة.. الأهلي ضد أورلاندو بايرتس في القاهرة يومي 17-19 يناير 2025.