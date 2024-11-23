الصحة اللبنانية: الغارات الإسرائيلية تضع ضغطًا إضافيًا على عمل القطاع الطبي في البلاد

قال رئيس دائرة المستشفيات في وزارة الصحة اللبنانية، هشام فواز، إن الغارات الإسرائيلية تضع ضغطا إضافيا على عمل القطاع الطبي في البلاد.

وأوضح فواز - في تصريح خاص لقناة (العربية) الإخبارية، اليوم السبت - أن وزارة الصحة اللبنانية تعمل على ملفين هامين هما أعداد الجرحى المتزايد يوما بعد يوم، والملف الآخر يتعلق بالنازحين وما يحتاجونه من أدوية ومستلزمات طبية عاجلة.

وحذر من أن الاستهدافات الإسرائيلية تطال كل لبنان وأن قوات الاحتلال تستهدف بشكل ممنهج المدنيين والأطفال والنساء العزل، في خرق صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ونوه بوجود تنسيق كامل مع كافة المنظمات الدولية والعربية لتوفير احتياجات القطاع الصحي، مؤكدا أن لبنان تعتمد على الشراكة وعلى دعم المؤسسات لأن لبنان يتعرض لضغوطات كبيرة جدا تتعلق بالاقتصاد والقطاع الصحي في ظل استمرار تصاعد العدوان الإسرائيلي.