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السبت 23 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مفاجأة .. اشتباه في وفاة الملحن محمد رحيم جنائياً في حدائق الأهرام

الراحل الملحن محمد
الراحل الملحن محمد رحيم
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تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل واقعة تقدم شقيق الملحن محمد رحيم، ببلاغاً لقسم شرطة الأهرام يفيد بالإشتباه في وفاة شقيقه جنائياً داخل مسكنه بمنطقة حدائق الأهرام.

وفاة الملحن محمد رحيم جنائياً

تلقي قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغاً شقيق الملحن محمد رحيم، يفيد يإشتباهه في وفاة شقيقه جنائياً داخل مسكنه بمنطقة حدائق الأهرام، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة في حالة انتفاخ ووجود خربشة بالفم والساق، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة بماشرة التحقيقات. 

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