محمد العدل: محمد رحيم مات من عدم التقدير وكان دايمًا بيشتكيلي

نعى المخرج محمد العدل، وفاة الملحن محمد رحيم، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

رسالة المخرج محمد العدل

ونشر المخرج محمد العدل رسالة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، كشف من خلالها الضغوط التى مر بها الملحن محمد رحيم، والتي أدت إلى وفاته على حد قوله.

منشور المخرج محمد العدل

وجاء بمنشور المخرج محمد العدل "خبر صادم و حزين، الملحن الكبير محمد رحيم في ذمة الله، محمد كان أخ وصديق من أكتر من 20 سنة، كم ذكريات وضحك ولحظات فن كبيرة بيننا عمري ما هنساها".

وتابع المخرج محمد العدل رسالته "محمد مات من عدم التقدير، كان دائما يشتكيلي أنه مش واخد حقه إعلاميًا رغم أنه من أهم ملحنين العالم بجوائز عالمية رسمية ومعتمدة إلا إنه إعلاميًا مكانش حد بيهتم بالجوايز دي ولا كأنه عمل حاجة، محمد مات من المجاملات والمحسوبية والـ trend الزائف، أمتى الفنان الحقيقي في الزمن ده هياخد حقه؟ إمتى اللي أضاف ومتع الناس هو اللي يتصدر المشهد؟ خلاص يا حبيبي مش هعرف أقولك متزعلش تاني وأجيلك الاستوديو أضحكك ونغني سوا، بقلبك الأبيض وأخلاقك وفنك وحساسيتك المفرطة، أكيد إنت عند ربنا في مكان أحسن بكتير من دنيا ظالمة وجائرة، هتوحشني قوي، ادعوا له لإنه والله يستاهل".

من جانبه وجه الشاعر بهاء الدين محمد رسالة فى نعي الملحن محمد رحيم، تحمل معنى مشابه لرسالة المخرج محمد العدل وقال فيها: "محمد رحيم خلاص ارتاح، تمن الضغط على الإحساس الموت".

وأعلن الفنان تامر حسني عن تأجيل موعد جنازة الملحن محمد رحيم، بعد أن أعلن عنها ظهر اليوم، ونشر تامر على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو إنستجرام، منشور بتأجيل موعد جنازة الملحن محمد رحيم، وأن شقيقه سيقوم بالإعلان عن ميعاد ومكان الجنازة.

يشار إلى أن الملحن محمد رحيم كان قد تعرض لأزمة صحية خلال الفترة الماضية، ونقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وزاره الفنان محمد منير.