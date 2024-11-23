ضبط عنصر إجرامي تخصص في تزوير العملات والأختام الحكومية بالنزهة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على عنصر إجرامي شديد الخطورة، لمزاولته نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية والعملات الورقية واصطناع أختام شعار الجمهورية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية، قيام عنصر إجرامي شديد الخطورة، سبق اتهامه والتنفيذ عليه في العديد من القضايا أبرزها "سرقة بالإكراه_ سرقة وسائل نقل_ تزوير_ مخدرات"، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية مخدرات- مقيم بمنطقة النزهة بالقاهرة، بمزاولة نشاطا إجراميا تخصص تزوير وتقليد المحررات الرسمية والعملات الورقية، واصطناع أختام شعار الجمهورية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، واستقطاب المواطنين راغبي الحصول عليها، مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته العديد من المضبوطات، أبرزها عدد من أختام شعار الجمهورية مزورين، منسوب صدورهم لبعض الجهات الحكومية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.