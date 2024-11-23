اليوم العالمي للرجال.. نصائح وإرشادات لتجنب مخاطر العمل المكتبي على صحتك

بمناسبة اليوم العالمي للرجال نتعرف على كيفية تأثير العمل المكتبي والجلوس لساعات طويلة دون حركة أو نشاط، مما يؤدي إلى زيادة مشاكل الخصوبة والإنجاب، ثم العقم بين الرجال بحسب موقع "تايمز ناو".

يؤدي العمل لساعات طويلة إلى نمط حياة خامل، حيث ساهمت زيادة التوتر وأنماط الأكل غير المنتظمة فى زيادة مشاكل الصحة الإنجابية، وبالتالي فإن فهم هذه المخاطر وكيفية التخفيف منها أمر ضروري لموظفي المكاتب.

نمط الحياة الخامل وتأثيره على خصوبة الذكور، حيث يجلس الموظفين الذين يذهبون للمكاتب ما لا يقل عن ثماني ساعات يوميا، مع ضعف الحركة، قد يكون لهذا النمط من الحياة المستقرة مضاعفات صعبة، مثل: قلة جودة وكمية الحيوانات المنوية.

عامل الإجهاد

الإجهاد بأنواعه المتعددة مثل النفسية والاجتماعية والجسدية والبيولوجية، شيء محتمل ويمكن أن يؤثر بالسلب على خصوبة الذكور، ويمكن أن يخفض الإجهاد النفسي من جودة الحيوانات المنوية.

ويعمل الإجهاد على تنشيط الجهاز العصبي الودي، ما يعطل محور تحت المهاد " الغدة النخامية" ، الغدد التناسلية "HPG" وهذا يقلل هرمون التستوستيرون ويتداخل مع إنتاج الحيوانات المنوية.

العادات الغذائية

يلعب النظام الغذائي دور حيوي في الخصوبة، أما بالنسبة لعادات الأكل السيئة مثل زيادة تناول الأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء والسكر والدهون غير الصحية، ترتبط بانخفاض جودة السائل المنوي، وانخفاض عدد الحيوانات المنوية وحركتها، فإن اتباع نظام غذائي جيد يمكن أن يحسن:

- جودة الحيوانات المنوية.

- خفض تلف الحمض النووي.

- انخفاض تفتت الحيوانات المنوية.

ويمكن تناول نظام غذائى متنوع وصحى للوقاية من مشاكل الخصوبة ويشمل:

- الحبوب الكاملة.

- الفواكه والخضراوات.

- البروتينات الخالية من الدهون كالبقوليات والأسماك.

-العناصر الغذائية مثل فيتامينات سي وإي والزنك والسيلينيوم وأحماض أوميجا 3 الدهنية ضرورية لصحة الحيوانات المنوية.

الإشعاع

استعمال الهواتف المحمولة أدي الي مخاوف بشأن التأثيرات المتوقعه للإشعاع الكهرومغناطيسي على خصوبة الذكور.

على الرغم من أن الهواتف المحمولة تصدر إشعاعات تردد لاسلكي منخفضة المستوى، إلا أنها يمكن أن تؤثر على جودة الحيوانات المنوية.

وقد ارتبط التعرض المستمر ، وخاصة عند التجوال الهواتف في جيب البنطال ، بما يلي: - انخفاض تركيز الحيوانات المنوية وتلف الحمض النووي.

التوازن بين العمل والحياة

قد يكون ضعف التوازن بين العمل والحياة سببًا في

- الإجهاد

- العادات الغذائية السيئة

- نمط الحياة المستقر

- قلة النوم.

تلك العوامل يمكن أن تزيد من خطر العقم ، ولتجنب مخاطر العمل المكتبى على صحتك يجب عليك اتباع النصائح التالية:

- التغلب على التوتر والاجهاد

-اتباع نصائح غذائية صحية ونمط حياة صحي يتضمن ممارسة الرياضة وتناول أطعمة صحية.

- النشاط البدني والحركة وممارسة الرياضة حتى المشي.

- تحسين جودة نومك.

- حاول التحرك كل ساعة أثناء عملك المكتبي وممارسة رياضة خفيفة مثل: التمدد.

- صعود السلالم بدلا من ركوب المصعد.