بالصور.. "تضامن الأقصر" تدرب 25 ميسرة على برنامج "لا أمية مع تكافل"

أعلن محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، اليوم السبت، أنه تم استكمال تدريب 25 ميسرة من الميسرات التابعات لبرنامج "لا أمية مع تكافل"، والتي تنظمه مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، بالتنسيق مع هيئة تعليم الكبار فرع الأقصر، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أن التدريب تناول الحقيبة التعليمية الجديدة المصممة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، حيث تم تدريب الميسرات عليها وذلك بهدف المشاركة الفعالة في القضاء على الأمية فى مصر من خلال محو أمية مستفيدى تكافل وكرامة ليكونوا متعلمين يجيدون القراءة والكتابة والمعارف الأساسية التى تساعدهم فى مختلف مناحي الحياة اليومية، إلى جانب التمكين الاقتصادي لـ 20% من خريجي المبادرة من خلال فرص التشغيل والمشروعات الصغيرة.

وزارة التضامن الاجتماعي تطلق برنامج لمحو أمية المستفيدات من تكافل وكرامة

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد أطلقت برنامج ومبادر "لا أمية مع تكافل"، والتي تستهدف محو أمية أسر برنامج «تكافل» بهدف مساعدة الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى، خاصة السيدات فى تعليم القراءة والكتابة ومحو أميتهن.

ونجح البرنامج، فى الوصول إلى 900 ألف سيدة، وانخفضت نسبة الأمية من 62% إلى 48% حتى الآن من المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، ونجحت الوزارة فى فتح نحو 9 آلاف فصل على مستوى الجمهورية للمساهمة فى محو أمية القراءة والكتابة للمستفيدين.

واعتمدت خطة وزارة التضامن على الاستفادة من قواعد بيانات الأسر المقيدة فى برامج الدعم النقدى، وأيضًا بيانات الأسر التى تقدمت للحصول على الدعم النقدى وقوبلت بالرفض لعدم انطباق الشروط، كما استثمرت الوزارة هذه البيانات فى إطلاق مبادرة جديدة لمساعدة كل هؤلاء الأسر، منها إطلاق برنامج فرصة، بهدف توفير فرص عمل لأبناء الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة والقادرين على العمل وغيرها من الأسر الأخرى.

تدريب الميسرات (1)

تدريب الميسرات (4)

تدريب الميسرات (5)

تدريب الميسرات (2)