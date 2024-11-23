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السبت 23 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في المرج

المتهمون
المتهمون
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على طرفي مشاجرة، بالأسلحة النارية بمنطقة المرج.

تبلغ لقسم شرطة المرج، بوقوع مشاجرة، بدائرة القسم وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كل من طرف أول 3 أشخاص، بحوزتهم 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات، عدد من الزجاجات الفارغة، طرف ثان 3 أشخاص، بحوزتهم عدد من الزجاجات الفارغة، 2 سلاح أبيض.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بسبب خلافات مالية بين أحد أفراد الطرف الأول والطرف الثاني، تطورت لمشاجرة، قاموا خلالها بالتعدي بالضرب على بعضهم البعض.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، والأسلحة المستخدمة في الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات. 

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