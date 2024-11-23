جنوب الوادي تشارك في ندوة "العنف ضد المرأة وتأثيره على الحياة" بقنا

شاركت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة جنوب الوادي، في ندوة "العنف ضد المرأة وتأثيره على الحياة المجتمعية" تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة والدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتحت إشراف مجمع إعلام قنا.

وقال الدكتور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، إن الندوة تأتي في إطار خطة قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، والحملة العالمية للأمم المتحدة والتي تحمل مسمى حملة الـ"16 يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، والتي تنطلق خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر، بهدف رفع الوعي المجتمعي العام بأشكال العنف ضد المرأة.

وتناولت الدكتورة هالة خير سناري، أستاذ الصحة النفسية ومدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة جنوب الوادي مفهوم العنف ضد المرأة، وأشكاله المختلفة وأسبابه وآثاره السلبية على المرأة وطرق الوقاية والعلاج.

كما تناولت سلوي شمروخ، مدير المجلس القومي للسكان، دور المجلس القومي للسكان في نشر الوعي بمخاطر الزواج المبكر كصورة من صور العنف ضد المرأة وتأثره عليها نفسيا واجتماعيا وصحيًا.

فيما أشارت الدكتورة سميرة إبراهيم السيد مدير الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، إلى أن الجمعية لها دور في نشر الوعي بأهمية تنظيم الأسرة ومساعدة السيدات في تنفيذ مشروعات صغيرة لتمكين المرأة اقتصاديا كأحد الحلول لمناهضة العنف ضد المرأة.

كما شاركت في الندوة الدكتورة حنان صابر مدير وحدة تكافؤ الفرص بديوان محافظة قنا، وحسناء محمد مدير إدارة المرأة بمديرية العمل بقنا، وقامت بإدارة الندوة سهير السيد عبد الرازق، مسؤول البرامج بمركز إعلام قنا.

يذكر أن فعاليات الندوة تضمنت فحص وتوقيع الكشف الطبي على السيدات، للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والأمراض المزمنة، مع تقديم الإرشادات والنصائح الطبية للحالات المستفيدة من الخدمات الطبية المقدمة بالندوة.