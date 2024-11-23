تنويه خاص لفيلم سن الغزال لسيف هماش بالقاهرة السينمائي

فاز الفيلم الفلسطيني سن الغزال، للمخرج سيف هماش، بتنويه خاص وشهادة تقدير ضمن جوائز اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي لأفضل فيلم فلسطيني في الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي.

وبالتزامن عُرض الفيلم بالمهرجان العالمي للأفلام الآسيوية في دورته الثانية عشر وهو أحد الأفلام الخمس الفلسطينية، التي تشارك في برنامج الأفلام القصيرة بالدورة الثانية عشر للمهرجان.

يحكي الفيلم قصة شاب من مخيم للاجئين ينطلق في رحلة محفوفة بالمخاطر من أجل تحقيق رغبة أخيه الصغير وهي رمي إحدى أسنانه اللبنية في البحر.

حظي الفيلم بعرض عالمي أول استثنائي في مسابقة الطلبة للأفلام القصيرة بمهرجان كان السينمائي الدولي، ثم انطلق بعدها في جولة طويلة في مختلف المهرجانات الدولية منها مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في الجزائر حيث شهد عرضه الأول بالعالم العربي، مهرجان بوسطن للأفلام الفلسطينية في إنجلترا، المهرجان الدولي للفيلم القصير في قبرص، ومهرجان إدنبره للفيلم القصير باسكتلندا.

تم تصوير الفيلم في مخيم الدهيشة الذي أُنشيء عام 1949 فوق مساحة من الأرض تبلغ 0.31 كيلومتر مربع ضمن حدود بلدية بيت لحم في الضفة الغربية، وهو واحد من 68 مخيم لاجئين فلسطيني تتوزع على جميع أرجاء البلاد والدول المجاورة. تأتي أصول سكان المخيم من أكثر من 45 قرية غرب القدس والخليل. تأسس المخيم كحل إنساني مؤقت لمشكلة توفير السكن للعائلات الفلسطينية النازحة ووُضِعَت العائلات في خيم مزدحمة وعانوا من الظروف الجوية القاسية خلال السنة.

الفيلم من تأليف وإخراج ومونتاج سيف هماش وبطولة وسام الجعفري صانع أفلام فلسطيني وتعاون مع MAD Solutions لمرتين في كل من فيلمي أمبيانس وعَ البحر، ورائدة غزالة وياسمين شلالدة، وإنتاج دار الكلمة، ومدير تصوير إبراهيم حنضل وموسيقى فيكتور قواس وإشراف مجدي العمري.