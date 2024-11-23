جمال رائف: بناء الإنسان يُعد جوهر العمل الوطني

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن مبادرة بناء الإنسان المصري هي محور أساسي في جهود الدولة المصرية، مؤكدا أن بناء الإنسان يُعد جوهر العمل الوطني، حيث إن كل ما يتم إنجازه في مجالات البنية التحتية والتنمية المستدامة يهدف في النهاية إلى خلق إنسان مصري قوي قادر على الإسهام في وطنه والتمتع بحياة كريمة.

وأكد خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الجهود لا تقتصر على الحكومة فقط، بل هي مسؤولية مجتمعية تشمل المجتمع المدني، الذي يلعب دورًا كبيرًا من خلال الجمعيات والمبادرات الضخمة مثل «حياة كريمة»، ورغم أن هذه المبادرة بدأت بهدف تحسين الحياة في الريف المصري وتطوير البنية التحتية، إلا أنها تطورت لتتوافق مع أهداف الدولة واستراتيجيتها 2030.

وأوضح الكاتب الصحفي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار إلى أن المرحلة الحالية تركز بشكل كبير على بناء الإنسان المصري، مع التركيز على مجالات التعليم والصحة وغيرها، مشيرا إلى أن «حياة كريمة» تسعى لتحقيق هذه الأهداف من خلال تنوع المبادرات والجهود المبذولة، مواصلا: ما يتم تحقيقه من إنجازات في مصر خلال السنوات الماضية يهدف لبناء إنسان قوي يكون قيمة مضافة.