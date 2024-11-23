المؤبد لتاجر مخدرات بمنشأه ناصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تاجر بالسجن المؤبد في حيازة جوهر الهيروين المخدر، والاتجار به بمنطقة منشأه ناصر .

وتلقي ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة بالاشتراك مع ضباط قسم شرطة منشأه ناصر معلومات تفيد قيام شخص بحيازة كمية كبيرة من المخدرات ،وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وتبين أنه تاجر وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض علي ع.ع تاجر وعثر بحوزته علي كمية كبيرة جوهر الهيروين المخدر حيث ضبط 400لفافة سلوفانية بداخلها مادة بيج اللون يشتبه أن تكون لجوهر الهيروين المخدر ،وزنت حوالي كيلوا جرام ، وأقراص الترامادول ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة تجارته ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .

