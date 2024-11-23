بكلمات مؤثرة.. لطيفة تنعى محمد رحيم "وجعت قلبي"

نعت الفنانة لطيفة الملحن محمد رحيم، والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

ونشرت الفنانة لطيفة على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة لها مع الملحن محمد رحيم، لتشارك بها جمهورها.

لطيفة والملحن محمد رحيم

وعلقت الفنانة لطيفة على الصورة برسالة للراحل وقالت: "وجعت قلبي يا رحيم ده أنا لسه مكلماك ومتفقين على شغل، ربنا يرحمك ويصبر أهلك ويصبر كل محبيك على فراقك، كنت فنان ومبدع وإنسان جميل وقلبك حلو، الله يرحمك".

منشور الفنانة لطيفة

تم تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم، وذلك بعدما أعلن الفنان تامر حسني عن ميعادها بعد ظهر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عاد وأعلن عن تأجيلها في انتظار إعلان شقيق الراحل محمد رحيم ميعاد الجنازة.

يشار إلى أن الملحن محمد رحيم كان قد تعرض لأزمة صحية خلال الفترة الماضية، ونقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وزاره الفنان محمد منير.