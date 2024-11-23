خبأت المسروقات بغرفتها.. قرارات عاجلة حول سرقة خادمة فلبينية فيلا بسمة وهبة

تواصل النيابة العامة بـ٦ أكتوبر، متابعة التحقيقات في واقعة اتهام خادمة "تحمل جنسية دولة أجنبية" بسرقة مجوهرات عبارة عن خاتمين مرصعين بالألماس ومبالغ مالية تقدر بـ٥٠٠ دولار من فيلا الإعلامية بسمة وهبة بمدينة ٦ أكتوبر، وأمرت بحبس المتهمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات مع المتهمة والتي تدعى “إيمي. م”، 35 عاما -فلبينية الجنسية، أن المسروقات كانت بحجرة نومها داخل الفيلا وأن رجال التحقيق قد عثروا عليها في محتوياتها.

واجهت النيابة المتهمة بنا أسفر عنه محضر الضبط بالعثور على المسروقات داخل غرفتها، والتي أنكرت في البداية أنها ليست علاقة بالسرقة في أقوالها أمام جهات التحقيق، لذا أمرت النيابة بحبس المتهمة تمهيداً لإحالتها لمحكمة الجنح.

وطلبت النيابة من رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

سرقة فيلا الإعلامية بسمة وهبة بأكتوبر



تلقى المقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الإعلامية بسمة وهبة، تتهم فيه خادمتها تحمل جنسية دولة الفلبين بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من الفيلا ملكها الكائنة بدائرة القسم.

وأضافت «وهبة» في بلاغها باكتشافها ضياع خاتمين ومبلغ مالي من داخل الفيلا وبتفتيشها غرفة الخادمة عثرت عليهم، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمة وبمواجهتها أنكرت الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.