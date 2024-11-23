السجن المشدد 3 سنوات لمتهمين باستخدام القوة والبلطجة وحيازة أسلحة بيضاء بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 3 سنوات في استخدام القوة والبلطجة ضد عامل بمنطقة السلام، وحيازة أسلحة بيضاء.

كان قسم شرطة السلام، تلقى بلاغا نشوب مشاجرة وإصابة عامل، وبانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ تبين قيام شخصين وشقيقهم بترويع عامل وشقيقه وتخويفهم، وإلحاق ضرر لها وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب فى أنفسهم، وتكدير الأمن والسكينة والطمأنينة وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، حال إحرازهم الأسلحة البيضاء والتعدي عليهم بالضرب وإصابتهم .

وكسفت التحقيقات أن المتهمين ضربوا عامل ، وشقيقه بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء، وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليهم وتسببت فى إحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه ،

وتسببوا لشقيقه بكدمات متفرقة فى الجسم.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين واعترفوا ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.